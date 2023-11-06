ДАРЬЯ ГУРЬЕВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ДАРЬЯ ГУРЬЕВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: МЕЛАНИЯ СЕРГЕЕВА

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

Рождение ребёнка
1892

Сын: ПРОХОР СЕРГЕЕВ

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

Рождение ребёнка
1893

Дочь: ПАРАСКЕВА СЕРГЕЕВА

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

Рождение ребёнка
1902

Дочь: ЕФРОСИНЬЯ СЕРГЕЕВА

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

Место жительства
Неизвестно
Слобода, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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