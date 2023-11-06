ДАРЬЯ ГУРЬЕВА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: МЕЛАНИЯ СЕРГЕЕВА
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
Рождение ребёнка
1892
Сын: ПРОХОР СЕРГЕЕВ
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: ПАРАСКЕВА СЕРГЕЕВА
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
Рождение ребёнка
1902
Дочь: ЕФРОСИНЬЯ СЕРГЕЕВА
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
Место жительства
Неизвестно
Слобода, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно