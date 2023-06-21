Великдань Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти01.01.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Рождение ребёнка
26.10.1967
Дочь: Великдань Галина Васильевна
Мать ребёнка: Великдань Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
11.11.1968
Дочь: Великдань Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Великдань Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
08.03.1971
Сын: Великдань Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Великдань Ольга Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1980