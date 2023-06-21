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Великдань Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Великдань Василий Прокопьевич

Мать: Великдань Нина Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1967

Дочь: Великдань Галина Васильевна

Мать ребёнка: Великдань Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
11.11.1968

Дочь: Великдань Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Великдань Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
08.03.1971

Сын: Великдань Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Великдань Ольга Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великдань Ольга Иосифовна

Смерть
01.01.1980