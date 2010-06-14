Кизим Леонид Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизим Леонид Денисович

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Место рождения

г. Красный Лиман, Украинская ССР

Дата рождения

05.08.1941

Дата смерти

14.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Красный Лиман, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Красный Лиман, Украинская ССР
Место жительства
По 1963
г. Чернигов, Украинская ССР
Место жительства
С 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1993 по 2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.06.2010
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2010
Москва, город федерального значения Москва
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