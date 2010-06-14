Кизим Леонид Денисович
Место рожденияг. Красный Лиман, Украинская ССР
Дата рождения05.08.1941
Дата смерти14.06.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Красный Лиман, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Красный Лиман, Украинская ССР
Место жительства
По 1963
г. Чернигов, Украинская ССР
Место жительства
С 1965
Место жительства
С 1993 по 2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.06.2010
Место жительства
По 2010