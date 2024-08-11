Смирнова Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1917 ст.
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Алексеевич
Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/925565e9-421e-47cf-bfce-370810d718be/126 Метрические книги Тульской губернии Каширского уезда ЦГА Москвы, фонд №1813, опись №1, дело №53, стр. 126
Смерть
Неизвестно