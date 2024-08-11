Смирнова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1917 ст.

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Алексеевич

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/925565e9-421e-47cf-bfce-370810d718be/126 Метрические книги Тульской губернии Каширского уезда ЦГА Москвы, фонд №1813, опись №1, дело №53, стр. 126
Смерть
Неизвестно

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