Рай (Козьева) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рай (Козьева) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1959

Отец: Козьев Владимир Трофимович

Мать: Козьева Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
03.02.1987

Дочь: Мжачих Дарья Станиславовна

Отец ребёнка: Рай Станислав Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1994

Дочь: Рай Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Рай Станислав Николаевич

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рай Станислав Николаевич