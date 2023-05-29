Рай (Козьева) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1959
Рождение ребёнка
03.02.1987
Дочь: Мжачих Дарья Станиславовна
Отец ребёнка: Рай Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1994
Дочь: Рай Надежда Станиславовна
Отец ребёнка: Рай Станислав Николаевич
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно