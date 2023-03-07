Вострикова Татьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Востриков Евтихей (Естефейко) Михайлов
Отец ребёнка: Востриков Михаил (Мишка) Ильин
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Востриков Елисей (Елеска) Михайлов
Отец ребёнка: Востриков Михаил (Мишка) Ильин
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1684
Отец ребёнка: Востриков Михаил (Мишка) Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710