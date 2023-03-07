Вострикова Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Татьяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1642 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Востриков Евтихей (Естефейко) Михайлов

Отец ребёнка: Востриков Михаил (Мишка) Ильин

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Востриков Елисей (Елеска) Михайлов

Отец ребёнка: Востриков Михаил (Мишка) Ильин

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1684

Сын: Востриков Петр Михайлов

Отец ребёнка: Востриков Михаил (Мишка) Ильин

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Михаил (Мишка) Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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