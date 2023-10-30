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Демидова Пелагея Карповна

Место рождения

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.

Сын: Демидов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Демидова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Демидова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1921

Сын: Демидов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Цапелик Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич

Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1942
Раслово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
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