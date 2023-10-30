Демидова Пелагея Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Демидова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Демидова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич
Рождение ребёнка
05.04.1921
Сын: Демидов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Цапелик Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Демидов Сергей Фомич
Смерть
Около 1942