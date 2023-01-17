Филин Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.11.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1979
Отец: Филин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1998
Мать ребёнка: Филин Кристина Александровна
Рождение ребёнка
13.12.2002
Мать ребёнка: Филин Кристина Александровна
Рождение ребёнка
26.12.2016
Дочь: Филин Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Филин Кристина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно