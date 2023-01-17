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Филин Алексей Владимирович

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Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

23.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1979

Отец: Филин Владимир

Мать: не указана

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
17.07.1998

Сын: Филин Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Филин Кристина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.2002

Сын: Филин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Филин Кристина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.2016

Дочь: Филин Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Филин Кристина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филин Кристина Александровна

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