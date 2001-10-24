Милюшкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1928
Дата смерти24.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
До 1930
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Образование
Около 1938
нач школа
Место жительства
С 1939 по 1946
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
С ?.01.1943 по ?.12.1945
Красный Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
рабочий спиртзавода
Военная служба
С 1949 по 1952
Работа или профессия
1953
грузчик
Рождение ребёнка
08.05.1958
Сын: Милюшкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Милюшкина Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
16.06.1958
Образование
04.12.1958
помощник машиниста
Рождение ребёнка
24.07.1963
Дочь: Губина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Милюшкина Анастасия Григорьевна
Развод
13.06.1979
после этого жили вместе
Работа или профессия
02.02.1987
слесарь вагонов в вагонном депо ст.красноярск
Работа или профессия
С 1988 по 1991
дежурный лыжного стадиона
Работа или профессия
С 1992 по 1995
сторож киси
Смерть
24.10.2001
Место жительства
До 2001
Похороны
2001