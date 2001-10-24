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Милюшкин Иван Андреевич

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.06.1928

Дата смерти

24.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928

Отец: Милюшкин Андрей Иванович

Мать: Милюшкина Александра Климентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
Около 1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
нач школа
Место жительства
С 1939 по 1946
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
С ?.01.1943 по ?.12.1945
Красный Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
рабочий спиртзавода
Военная служба
С 1949 по 1952
Работа или профессия
1953
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
грузчик
Рождение ребёнка
08.05.1958

Сын: Милюшкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
16.06.1958

Жена: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
04.12.1958
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
помощник машиниста
Рождение ребёнка
24.07.1963

Дочь: Губина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Развод
13.06.1979

Жена: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
после этого жили вместе
Работа или профессия
02.02.1987
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
слесарь вагонов в вагонном депо ст.красноярск
Работа или профессия
С 1988 по 1991
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
дежурный лыжного стадиона
Работа или профессия
С 1992 по 1995
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
сторож киси
Смерть
24.10.2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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