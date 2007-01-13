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Гладков Иван Юрьевич

Место рождения

деревня Пешково, Ногинский раойн, Московская область

Дата рождения

05.12.1983

Дата смерти

13.01.2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.11.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.2007
Причина смерти: острая кровопотеря, разрыв дуги аорты, тупая травма грудной клетки

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