Гладков Иван Юрьевич
Место рождениядеревня Пешково, Ногинский раойн, Московская область
Дата рождения05.12.1983
Дата смерти13.01.2007
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.11.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.2007
Причина смерти: острая кровопотеря, разрыв дуги аорты, тупая травма грудной клетки