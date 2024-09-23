Сидор Ивановъ
Место рожденияс. Новоникольское Смоленского уезда Духовщинской волости
Дата рождения1804
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван Сергеевъ
Мать: не указана
Ревизские сказки 1811 г декабря дня Смоленской губернии Духовщинского уезда сельца Никольского с Сельцами и Деревнями ротмистра Григория и дочери его Варвары и гвардии прапорщика Ивана Богдановых дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Фекла Иоановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна
Смерть
1852