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Сидор Ивановъ

Место рождения

с. Новоникольское Смоленского уезда Духовщинской волости

Дата рождения

1804

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван Сергеевъ

Мать: не указана

Ревизские сказки 1811 г декабря дня Смоленской губернии Духовщинского уезда сельца Никольского с Сельцами и Деревнями ротмистра Григория и дочери его Варвары и гвардии прапорщика Ивана Богдановых дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Фекла Иоановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Иванов Мирон Сидорович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванов Авраам Сидорович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна

Белый Холм, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иванов Павел Сидорович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна

Белый Холм, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иванов Роман Сидорович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Иоановна

Белый Холм, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Смерть
1852

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