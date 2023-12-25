Козыревская Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Козыревский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Козыревский Иван Ильич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Козыревская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Козыревский Иван Ильич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Козыревский Борис Иванович
Отец ребёнка: Козыревский Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно