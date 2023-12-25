Козыревская Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыревская Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Козыревский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Козыревский Иван Ильич

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Козыревская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Козыревский Иван Ильич

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Козыревский Борис Иванович

Отец ребёнка: Козыревский Иван Ильич

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козыревский Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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