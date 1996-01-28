Бродский Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродский Иосиф Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.05.1940

Дата смерти

28.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1944
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1964 по 1965
Норинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1965 по 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1980
Энн-Арбор, США
Место жительства
С 1980 по 1996
Нью-Йорк, США
Смерть
28.01.1996
Нью-Йорк, США
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