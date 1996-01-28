Бродский Иосиф Александрович
Место рождения
Дата рождения24.05.1940
Дата смерти28.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1944
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1964
Место жительства
С 1964 по 1965
Норинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1965 по 1972
Место жительства
С 1972 по 1980
Энн-Арбор, США
Место жительства
С 1980 по 1996
Нью-Йорк, США
Смерть
28.01.1996
Нью-Йорк, США