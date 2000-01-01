Гуляев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Гуляев Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Никулина Матрона

Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Пономарева Мелания

Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Гуляев Герасим

Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гуляев Конон

Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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