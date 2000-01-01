Гуляев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Гуляев Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Никулина Матрона
Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Пономарева Мелания
Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Гуляев Герасим
Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гуляев Конон
Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Гуляева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно