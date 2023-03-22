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Пожитков Федор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.
1856 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Пожитков Гаврил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1878 ст.

Жена: Пожиткова Татьяна Захаровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
У федора второй брак
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пожиткова Татьяна Захаровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Ульяна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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