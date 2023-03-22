Пожитков Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Пожитков Гаврил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1878 ст.
У федора второй брак
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пожиткова Татьяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно