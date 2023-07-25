Черненченко Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1915
Сын: Черненченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черненченко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черненченко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1922
Сын: Черненченко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Черненченко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916