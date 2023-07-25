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Черненченко Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Черненченко Григорий Игнатович

Мать: Черненченко Евдокия Деонисовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Черненченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Черненченко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черненченко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
18.01.1922

Сын: Черненченко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Черненченко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Черненченко Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненченко Анастасия Семеновна

Смерть
1916