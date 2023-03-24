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МИХАЙЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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Место рождения

с. Вельга Клинский уезд Петровская волость Московская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вельга Клинский уезд Петровская волость Московская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1913

Дочь: Бояршинова (михайлова) АНТОНИНА

Мать ребёнка: Михайлова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Смерть
1937
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище г. Москва
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