МИХАЙЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияс. Вельга Клинский уезд Петровская волость Московская губерния
Дата рождения1884
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вельга Клинский уезд Петровская волость Московская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1913
Дочь: Бояршинова (михайлова) АНТОНИНА
Мать ребёнка: Михайлова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище г. Москва