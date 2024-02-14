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Бикбавов Бикмухамет

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Бикулов Бикбау

Мать: Фатыма Шарипова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бикметев Камалетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бикметев Биктагир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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