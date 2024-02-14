Бикбавов Бикмухамет
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Бикулов Бикбау
Мать: Фатыма Шарипова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бикметев Камалетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бикметев Биктагир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно