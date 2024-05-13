Лукьянова (Дашкова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Лукьянов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьянов Семен Ильич
Отец ребёнка: Лукьянов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Лукьянова) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Лукьянов Илья Андреевич
Смерть
Неизвестно