Лукьянова (Дашкова) Мария Михайловна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Дашкова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Илья Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Лукьянов Илья Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьянов Семен Ильич

Отец ребёнка: Лукьянов Илья Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Лукьянова) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Лукьянов Илья Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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