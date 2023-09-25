Лагун Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1954

Отец: Лагун Сергей Дмитриевич

Мать: Лагун Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Лагун Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Лагун Зоя Иосифовна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Лагун Наталия Александровна

Мать ребёнка: Лагун Зоя Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагун Зоя Иосифовна

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