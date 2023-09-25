Лагун Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1954
Отец: Лагун Сергей Дмитриевич
Мать: Лагун Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Лагун Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Лагун Зоя Иосифовна
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Лагун Наталия Александровна
Мать ребёнка: Лагун Зоя Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагун Зоя Иосифовна