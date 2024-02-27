Добровольская (Ильницкая) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Ильницкая) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

20.04.1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Если возраст в записи о смерти указан верно, то годом рождения является 1788. Если же правильно указан возраст в исповедных ведомостях, родилась Марина в 1792 году. Мы указали среднее.
Бракосочетание
10.05.1822 ст.

Муж: Добровольский Яков Васильевич

Червоные Яры, Київська область
В записи о браке ошибочно написано имя «Іоанъ» вместо «Іаковъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1505 - Метрическая книга ... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1823 ст.

Дочь: Добровольская Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.343об
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 339 - Исповедная роспись церквей Таращанского уезда за 1823г., Л. 148об
Смерть
20.04.1825 ст.
Винаровка, Київська область
Отпевали в Николаевской церкви села Хрещатые Яры, в том же селе и похоронена. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | фонд 127, Опись 1012, Дело 1551 - Метр... Показать все
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