Добровольская (Ильницкая) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти20.04.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Если возраст в записи о смерти указан верно, то годом рождения является 1788. Если же правильно указан возраст в исповедных ведомостях, родилась Марина в 1792 году. Мы указали среднее.
Бракосочетание
10.05.1822 ст.
Червоные Яры, Київська область
В записи о браке ошибочно написано имя «Іоанъ» вместо «Іаковъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1505 - Метрическая книга ... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1823 ст.
Дочь: Добровольская Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.343об
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 339 - Исповедная роспись церквей Таращанского уезда за 1823г., Л. 148об
Смерть
20.04.1825 ст.
Отпевали в Николаевской церкви села Хрещатые Яры, в том же селе и похоронена. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | фонд 127, Опись 1012, Дело 1551 - Метр... Показать все