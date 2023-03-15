Архипов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Павел
Мать: Архипова Александра
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Татьяна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Архипов Виктор
Мать ребёнка: Архипова Татьяна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Татьяна
Смерть
Неизвестно