Архипов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Павел

Мать: Архипова Александра

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Татьяна

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Архипов Виктор

Мать ребёнка: Архипова Татьяна

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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