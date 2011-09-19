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Мозгунова Яна Витальевна
Мозгунова Яна Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.2011
Пол
Женский
Отец
Мозгунов Виталий Николаевич
1985 г.р.
Мать
Мозгунова - Гизатова Лилия Ивановна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2011
Отец:
Мозгунов Виталий Николаевич
Мать:
Мозгунова - Гизатова Лилия Ивановна
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