Прасковья Харламова
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Харлам
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1809 ст.
Муж: Роман Ферапонтов
Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Романова
Отец ребёнка: Роман Ферапонтов
Место жительства
1845 ст.
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно