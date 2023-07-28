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Прасковья Харламова

Место рождения

Шарок, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Харлам

Мать: не указана

Шарок, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
24.01.1809 ст.

Муж: Роман Ферапонтов

Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Романова

Отец ребёнка: Роман Ферапонтов

Место жительства
1845 ст.
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно