Дмитрий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родион Павлович

Мать: Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акулина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1850