Дмитрий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родион Павлович
Мать: Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акулина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1850