Синявин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.16
Дата смерти27.03.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.16
Отец: Синявин Андрей
Мать: Синявина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Синявин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
1941
Сын: Синявин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
02.05.1944
Дочь: Шведова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна
Рождение ребёнка
11.01.1948
Дочь: Туманова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Родилась в больнице
Рождение ребёнка
21.09.1949
Дочь: Синявина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
После окончания учебы в ЖД техникума, его направили работать на ЖД станцию "Обросово". Там Синявин Михаил Андреевич увидел Белоусову Марию Владимировну на ЖД станции с корзинкой и влюбился.
Смерть
27.03.1993