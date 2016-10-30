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Синявин Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.16

Дата смерти

27.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.16

Отец: Синявин Андрей

Мать: Синявина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Синявин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
1941

Сын: Синявин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
02.05.1944

Дочь: Шведова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.01.1948

Дочь: Туманова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Родилась в больнице
Рождение ребёнка
21.09.1949

Дочь: Синявина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Синявина Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синявина Мария Владимировна

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
После окончания учебы в ЖД техникума, его направили работать на ЖД станцию "Обросово". Там Синявин Михаил Андреевич увидел Белоусову Марию Владимировну на ЖД станции с корзинкой и влюбился.
Смерть
27.03.1993
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