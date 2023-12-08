Щукин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1931

Дочь: Костюкова Зоя

Мать ребёнка: Щукина Ольга

Мереть, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукина Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Щукина Ольга

Росссия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Ольга

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Безвести пропавший 1941-1945г
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