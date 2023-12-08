Щукин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1931
Дочь: Костюкова Зоя
Мать ребёнка: Щукина Ольга
Мереть, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукина Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Щукина Ольга
Росссия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Ольга
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Безвести пропавший 1941-1945г