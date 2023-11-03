Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Шубин Егор Тихонов

Мать: Шубина Варвара Яковлевна

Бракосочетание
С 1899 по 1900

Муж: Мухин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Мухин Петр Федоров

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
18.06.1902

Сын: Мухин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Бородихин Михаил Михайлович

Оба вторым браком м. 30, ж 24
Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Бородихин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Родной брат отцу Василий и АФ Сорокина
Смерть
Неизвестно
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