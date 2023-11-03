Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1879
Отец: Шубин Егор Тихонов
Мать: Шубина Варвара Яковлевна
Бракосочетание
С 1899 по 1900
Муж: Мухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
04.10.1900
Сын: Мухин Петр Федоров
Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
18.06.1902
Сын: Мухин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров
Бракосочетание
28.01.1904
Оба вторым браком м. 30, ж 24
Рождение ребёнка
10.09.1908
Сын: Бородихин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович
Родной брат отцу Василий и АФ Сорокина
Смерть
Неизвестно