Османова (Исхакова) Халидя
Место рожденияАктуково
Дата рождения1936
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Невретдинов Исхак
Мать: Алия
Актуково
Рождение ребёнка
01.11.1957
Актуково
Рождение ребёнка
26.11.1958
Актуково
Рождение ребёнка
01.02.1960
Актуково
Рождение ребёнка
03.07.1962
Сын: Османов Надим
Отец ребёнка: Османов Няим
д.Актуково
Рождение ребёнка
11.07.1966
Актуково
Рождение ребёнка
16.01.1974
Актуково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Османов Няим
Актуково
Смерть
2012