Османова (Исхакова) Халидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова (Исхакова) Халидя

Место рождения

Актуково

Дата рождения

1936

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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1962 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Невретдинов Исхак

Мать: Алия

Актуково
Рождение ребёнка
01.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Няим

Актуково
Рождение ребёнка
26.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Няим

Актуково
Рождение ребёнка
01.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Няим

Актуково
Рождение ребёнка
03.07.1962

Сын: Османов Надим

Отец ребёнка: Османов Няим

д.Актуково
Рождение ребёнка
11.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Няим

Актуково
Рождение ребёнка
16.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Няим

Актуково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Османов Няим

Актуково
Смерть
2012
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