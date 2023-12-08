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(Плотникова) Ольга
(Плотникова) Ольга
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Древо
Место рождения
г. Кудепста
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Плотникова) Валентина Васильевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать:
Валентина Васильевна
г. Кудепста
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