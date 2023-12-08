(Плотникова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плотникова) Ольга

Место рождения

г. Кудепста

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: Валентина Васильевна

г. Кудепста
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