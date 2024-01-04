Якубенко Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1881 ст.
Жена: Якубенко Дарья Иосифовна
Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1887 ст.
Дочь: Якубенко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Якубенко Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
22.01.1893 ст.
Сын: Якубенко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Якубенко Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
14.05.1898 ст.
Дочь: Якубенко Елена Андреевна
Мать ребёнка: Якубенко Дарья Иосифовна
Смерть
Неизвестно