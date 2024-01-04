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Якубенко Андрей Андреевич

Место рождения

Ивановцы, Чернівецька область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановцы, Чернівецька область
Бракосочетание
01.06.1881 ст.

Жена: Якубенко Дарья Иосифовна

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1887 ст.

Дочь: Якубенко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Якубенко Дарья Иосифовна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
22.01.1893 ст.

Сын: Якубенко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Якубенко Дарья Иосифовна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
14.05.1898 ст.

Дочь: Якубенко Елена Андреевна

Мать ребёнка: Якубенко Дарья Иосифовна

Ивановцы, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
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