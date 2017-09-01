Пахомов Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения16.03.1932
Дата смерти01.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красницкий, Богородицкий район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Бегичевский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.09.2017