Пахомов Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Виктор Федорович

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Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

16.03.1932

Дата смерти

01.09.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
п. Красницкий, Богородицкий район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Бегичевский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.09.2017
Тула, город Тула, Тульская область
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