Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1891

Дочь: Трошкина Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Василиса

Смерть
Неизвестно