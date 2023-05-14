Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1891
Дочь: Трошкина Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Фёдорович
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Василиса
Смерть
Неизвестно