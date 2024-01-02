Корякина Матрёна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина Матрёна Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Корякин Дмитрий Наумов

Отец ребёнка: Корякин Наум

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Корякин Тарас Наумов

Отец ребёнка: Корякин Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Наум

Смерть
Неизвестно
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