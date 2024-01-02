Корякина Матрёна Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Корякин Наум
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Корякин Тарас Наумов
Отец ребёнка: Корякин Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корякин Наум
Смерть
Неизвестно