Орлова Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич) Флеер
Восприемник
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Мария (Малка) Исаевна (Минская) Флеер
Смерть
Неизвестно