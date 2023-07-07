Урюпина (Маркова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрюпина (Маркова) Надежда Николаевна

Урюпина (Маркова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1971

Сын: Урюпин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урюпин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урюпин Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан