Сидоренко Мария Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1919
Сын: Сидоренко Степан Васильевич
Отец ребёнка: Сидоренко Василий Власович
Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно