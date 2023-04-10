Сидоренко Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Мария Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1919

Сын: Сидоренко Степан Васильевич

Отец ребёнка: Сидоренко Василий Власович

Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Василий Власович

Смерть
Неизвестно
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