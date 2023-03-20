Шестакова (Носкова) Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шестаков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шестаков Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно