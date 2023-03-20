Шестакова (Носкова) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Носкова) Параскева Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шестаков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шестаков Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Смерть
Неизвестно
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