Безсонова -- Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Безсонов Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Безсонова Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Безсонов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Безсонов алекс Николаевич
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Безсонова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Безсонов Елена Николаевна
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1917
Сын: Безсонова Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно