Безсонова -- Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова -- Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Безсонов Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Безсонова Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Безсонов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Безсонов алекс Николаевич

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Безсонова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Безсонов Елена Николаевна

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1917

Сын: Безсонова Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Безсонов Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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