Кучумов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Дмитрий Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

21.01.1927

Дата смерти

20.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1927

Отец: Кучумов ?

Мать: Кучумова Надежда

Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Кучумов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Клавдия (Капитолина) Андреевна

Рождение ребёнка
13.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия (Капитолина) Андреевна

Рождение ребёнка
26.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия (Капитолина) Андреевна

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия (Капитолина) Андреевна

Смерть
20.09.1962
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай
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