Кучумов Дмитрий Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.01.1927
Дата смерти20.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1927
Отец: Кучумов ?
Мать: Кучумова Надежда
Россия
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Клавдия (Капитолина) Андреевна
Рождение ребёнка
13.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия (Капитолина) Андреевна
Рождение ребёнка
26.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия (Капитолина) Андреевна
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1962
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай