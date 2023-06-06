Миляева Доминика Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1872
Дочь: Скуратова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Миляев Иван Андреевич
Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно