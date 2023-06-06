Миляева Доминика Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляева Доминика Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1872

Дочь: Скуратова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Миляев Иван Андреевич

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно