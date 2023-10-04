Иванова Мария Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Глебовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1894

Дата смерти

11.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1923 г.р.

Добавил:

ГS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Константин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Котова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Иванов Константин Владимирович

Смерть
11.02.1964
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