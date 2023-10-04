Иванова Мария Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1894
Дата смерти11.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Константин Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Котова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Иванов Константин Владимирович
Смерть
11.02.1964