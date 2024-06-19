Ибрагимова Зания Магарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1967
Сын: Ибрагимов Анфал Науфалович
Отец ребёнка: Ибрагимов Науфал Салигаскарович
Рождение ребёнка
28.08.1969
Дочь: Сайфуллина Розалия Науфаловна
Отец ребёнка: Ибрагимов Науфал Салигаскарович