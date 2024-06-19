Ибрагимова Зания Магарифовна 14.12.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ибрагимова Зания Магарифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1967

Сын: Ибрагимов Анфал Науфалович

Отец ребёнка: Ибрагимов Науфал Салигаскарович

Рождение ребёнка
28.08.1969

Дочь: Сайфуллина Розалия Науфаловна

Отец ребёнка: Ибрагимов Науфал Салигаскарович

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