Кальметьева До Брака Моисеева Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальметьева До Брака Моисеева Софья Васильевна

Место рождения

с. Покровская Арчада Каменского района Пензенской области

Дата рождения

28.05.1929

Дата смерти

18.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

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СЗ
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Место
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Рождение
28.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Покровская Арчада Каменского района Пензенской области
Рождение ребёнка
28.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальметьев Иван Семенович

г. Куйбышев
Смерть
18.01.1997
г. Самара