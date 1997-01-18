Кальметьева До Брака Моисеева Софья Васильевна
Место рожденияс. Покровская Арчада Каменского района Пензенской области
Дата рождения28.05.1929
Дата смерти18.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Покровская Арчада Каменского района Пензенской области
Рождение ребёнка
28.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кальметьев Иван Семенович
г. Куйбышев
Смерть
18.01.1997
г. Самара