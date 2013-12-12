Коробкина (Хлюстова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкина (Хлюстова) Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1931

Дата смерти

12.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931

Отец: Хлюстов Михаил Иванович

Мать: Хлюстова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1957

Дочь: Тарантина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Коробкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1958

Сын: Коробкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Коробкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1961

Дочь: Коробкина - Бердникова Галина Александровна

Отец ребёнка: Коробкин Александр Иванович

Смерть
12.12.2013
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