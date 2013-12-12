Коробкина (Хлюстова) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1931
Дата смерти12.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931
Отец: Хлюстов Михаил Иванович
Мать: Хлюстова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1957
Дочь: Тарантина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Коробкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1958
Сын: Коробкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Коробкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1961
Дочь: Коробкина - Бердникова Галина Александровна
Отец ребёнка: Коробкин Александр Иванович
Смерть
12.12.2013