Горлова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Горлова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Горлова Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горлов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Горлова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Василий Исаевич

Смерть
Неизвестно
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