Горлова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Горлова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Горлова Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Горлова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Горлов Василий Исаевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно