Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

14.07.1920

Дата смерти

07.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1955

Муж: Омельченко Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1960

Сын: Омельченко Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Омельченко Геннадий Алексеевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
07.07.2011

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