Омельченко (Хлызова) Валентиена Алексеевна
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения14.07.1920
Дата смерти07.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1955
Рождение ребёнка
04.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омельченко Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1960
Сын: Омельченко Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Омельченко Геннадий Алексеевич
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
07.07.2011