Маркуль (Явзин) Францишка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1910
Сын: Маркуль Markul Marcul Станислав Викентьевич
Отец ребёнка: Маркуль Markul Marcul Викентий Викентьевич
имение Воленгоф, Якобштадский уезд, Земгале, (Курляндская губ)Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно