Маркуль (Явзин) Францишка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркуль (Явзин) Францишка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1910

Сын: Маркуль Markul Marcul Станислав Викентьевич

Отец ребёнка: Маркуль Markul Marcul Викентий Викентьевич

имение Воленгоф, Якобштадский уезд, Земгале, (Курляндская губ)Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркуль Markul Marcul Викентий Викентьевич

Смерть
Неизвестно
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