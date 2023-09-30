Скачкова (Будкина) Римма Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: Будкин Павел Николаевич
Мать: Будкина Галина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Константин Александрович
Отец ребёнка: Скачков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Скачков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скачков Александр