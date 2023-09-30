Скачкова (Будкина) Римма Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкачкова (Будкина) Римма Павловна

Скачкова (Будкина) Римма Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Будкин Павел Николаевич

Мать: Будкина Галина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Константин Александрович

Отец ребёнка: Скачков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скачкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Скачков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close