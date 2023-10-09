Барулина Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барулина Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровушкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович

Теребуш, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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