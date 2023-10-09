Барулина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровушкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барулин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барулин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Барулин Николай Герасимович
Теребуш, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно